AUC

Advanced Project, sorunsuz, güvenli ve verimli finansal çözümler oluşturmak için Web 2.0 ve Web 3.0 arasında köprü kurarak düzenlenmiş finansal hizmetleri blok zinciri dünyasına bağlar. Öncelikli odak noktamız, blok zincirini ve dijital varlıkları uluslararası havalelere ve günlük ödemelere, özellikle de küresel bankasız nüfus için entegre etmektir. Kamu sistemi ödeme çözümlerinin yanı sıra yenilikçi ödeme ve havale hizmetleri sunarak, geleneksel bankacılığa sınırlı erişimi olan bireyleri hızlı, güvenli ve uygun maliyetli işlemler için dijital varlıklardan yararlanma konusunda güçlendiriyoruz.

Kripto AdıAUC

Maksimum Arz6,000,000,000

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Bilgiler
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