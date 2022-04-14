AVAX

Avalanche, işlem süresi ölçümleri neticesinde blok zinciri endüstrisindeki en hızlı akıllı sözleşme platformudur ve herhangi bir hisse kanıtı protokolünün etkinliğini güvence altına alan en fazla doğrulayıcıya sahiptir. Avalanche inanılmaz derecede hızlı, düşük maliyetli ve doğa dostudur. Akıllı sözleşme özelliğine sahip uygulamalar, Avalanche ile girdiği rekabet doğrultusunda daha iyi performans gösterebilir.

Kripto AdıAVAX

Maksimum Arz452,483,774.97217244

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz415,814,274.97217244

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
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