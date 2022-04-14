AVL

Avalon Labs, dünyanın en büyük Bitcoin destekli stabil coin sağlayıcısıdır. Bitcoin için nihai zincir üstü finans merkezini inşa etmekte ve Bitcoin destekli bir stabil coin, BTC destekli borç verme, getiri sağlayan hesaplar ve bir kredi kartı içeren kesintisiz bir ekosistem sunmaktayız. Bitcoin'i küresel piyasalarda aktif bir ekonomik varlığa dönüştüren ölçeklenebilir, şeffaf ve erişilebilir bir finansal ağ oluşturmaya kararlıyız.

Kripto AdıAVL

Maksimum Arz162,250,000.8

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz161,683,998

Arz Fiyatı--