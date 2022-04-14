BABY

Babylon, aracılar olmadan doğrudan Bitcoin blok zinciri üzerinde yerel Bitcoin stake etmeyi sağlayan merkeziyetsiz bir sistemdir. Protokol, Bitcoin'in güvenlik modelini daha geniş bir merkeziyetsiz ekosisteme genişleten yeni bir paylaşımlı güvenlik mimarisi uygulamaktadır. Mimarisi sayesinde BTC sahipleri, varlıklarını Bitcoin ağında tutarken çoklu stake işlemlerine katılabilir ve Bitcoin Secured Networks'e (BSN'ler) doğrulanabilir güvenlik garantileri sağlar. Protokolün birincil işlevi, Bitcoin stake etme mekanizmalarını uygulayarak Proof-of-Stake (PoS) mutabakat güvenliğini artırmaktır. Kriptografik ilkeller ve protokol düzeyindeki yenilikler sayesinde Babylon protokolü, verimli bağlanma süreleri ile güvenilir Bitcoin stake etmeyi mümkün kılar.

Kripto AdıBABY

Maksimum Arz10,015,636,491

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz2,294,036,491

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