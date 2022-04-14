BCE

BCE token, bitcastle.io platformunu destekler ve kullanıcı büyümesini ile ekosistem genişlemesini teşvik etmek amacıyla işlem ücreti indirimleri ve gelecekteki çeşitli kullanım alanları sunar.

Kripto AdıBCE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

HakkındaBCE token, bitcastle.io platformunu destekler ve kullanıcı büyümesini ile ekosistem genişlemesini teşvik etmek amacıyla işlem ücreti indirimleri ve gelecekteki çeşitli kullanım alanları sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.