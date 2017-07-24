BCH

BCH, Bitcoin'in hard fork'u tarafından üretilen bir madeni paradır.Bitcoin kodunu değiştirir, büyük blokları destekler ve Segwit içermez.BCH'nin önceki ömrü Bitcoin'dir. Bitcoin ölçeklendirme sorununu çözmek için BCH, Bitcoin'in kendi fikir birliği sorununu gerçekten çözmek için ortaya çıkan bir mekanizmayı tanıttı, senkronizasyonu hızlandırmak için ince bloklar ekledi, vb. (BCHABC ve BCHSV'nin iki zinciri BCH çatalının bitiminden sonra oluşturulduğundan, MyToken piyasadaki çoğu borsaya ayak uydurur ve BCHABC'yi BCH olarak kaydeder; ayrıca BCHSV, BCHSV olarak kaydedilir.)

Kripto AdıBCH

Maksimum Arz19,854,875

Arz Tarihi2017-07-24 00:00:00

Dolaşımdaki Arz19,854,875

Arz Fiyatı555.89 USDT