BDXN

Bondex, yetenek, itibar ve ekonomik fırsatlara odaklanan yeni nesil, zincir üstü bir profesyonel ağ oluşturuyor. Bu platform, profesyonel ağ oluşturma alanını yeniden şekillendirmeyi amaçlayarak, kullanıcılara doğrulanabilir itibar oluşturmak ve yeni ekonomik fırsatlara erişmek için merkeziyetsiz bir alan sunuyor.

Kripto AdıBDXN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz160,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.16%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBondex, yetenek, itibar ve ekonomik fırsatlara odaklanan yeni nesil, zincir üstü bir profesyonel ağ oluşturuyor. Bu platform, profesyonel ağ oluşturma alanını yeniden şekillendirmeyi amaçlayarak, kullanıcılara doğrulanabilir itibar oluşturmak ve yeni ekonomik fırsatlara erişmek için merkeziyetsiz bir alan sunuyor.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BDXN/USDT
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