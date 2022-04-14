BNT

Bancor, Ethereum üzerinde ve blok zincirleri arasında otomatik, merkeziyetsiz değişim sağlayan bir zincir içi likidite protokolüdür. Protokol, likiditeyi havuzlamak ve karşı taraf olmadan tek bir işlemde eşler arası sözleşme işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir dizi akıllı sözleşmeden oluşur. Kullanıcılar, alım satım ücretleri, BNT stake ödülleri ve Bancor DAO'daki oy hakları karşılığında otomatik piyasa yapıcılara BNT stake etmektedir. Bancor, binlerce token arasında 2 milyar dolardan fazla işlem hacmi gerçekleştirmiş ve stake edenlerden milyonlarca ücret almıştır.

Kripto AdıBNT

Maksimum Arz115,845,944.85517806

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz115,845,944.85517806

Arz Fiyatı--