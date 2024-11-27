BOBER

$BOBER - Degens ruhuyla hareket eder, yapıcı zihniyetle güçlenir. Gerçek kunduzlar gibi, sadece heyecanı kovalamıyoruz, aynı zamanda barajlar, değerler ve kültür de inşa ediyoruz.

Kripto AdıBOBER

SıralamaNo.4554

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz6,969,393,998

Toplam Arz6,969,393,998

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001554678491517715,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.00016167950826132,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriEGLD

Hakkında$BOBER - Degens ruhuyla hareket eder, yapıcı zihniyetle güçlenir. Gerçek kunduzlar gibi, sadece heyecanı kovalamıyoruz, aynı zamanda barajlar, değerler ve kültür de inşa ediyoruz.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.