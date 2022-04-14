BOND

BarnBridge, getiri hassasiyeti ve piyasa fiyatından korunmak için bir dalgalanma türevleri protokolüdür. Herhangi bir ve tüm dalgalanmalar için ilk çapraz platform türev protokolünü oluşturmayı planlamaktadır. Başlangıç olarak, getiri duyarlılığı ve piyasa fiyatına odaklanacaktır. BOND bir ERC-20 tokenidir. Sistemde pay sahibi olmak için ve yönetişim modülü başlatıldığında yönetişim tokeni olarak kullanılacaktır.

Kripto AdıBOND

Maksimum Arz10,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz7,910,262.29101514

Arz Fiyatı--