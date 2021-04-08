BOSON

Boson Protocol, oyun teorisi ile kodlanmış NFT'leri kullanarak dijitalden fiziksele itfaları otomatikleştiren, güven minimize edilmiş ve maliyet minimize edilmiş bir protokoldür. Boson Protocol'ün vizyonu, alım satımı bozmak, ayrıştırmak ve demokratikleştirmek için bir dizi uzman uygulamanın geliştirilmesini finanse ederek ve hızlandırarak merkeziyetsiz bir alım satım ekosistemi sağlamaktır.

Kripto AdıBOSON

Maksimum Arz200,000,000

Arz Tarihi2021-04-08 00:00:00

Dolaşımdaki Arz142,218,705.3901309

Arz Fiyatı--