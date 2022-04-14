BR

Bedrock, uniBTC ile Bitcoin stake etmeye öncülük eden ilk çok varlıklı likit restaking protokolüdür. Önde gelen BTC likit stake tokeni olan uniBTC, sahiplerinin likiditeyi korurken ödüller kazanmasını sağlayarak Bitcoin'in 1T dolarlık piyasasında yeni getiri fırsatlarının kilidini açıyor. BTCFi 2.0'a yönelik son teknoloji yaklaşımıyla Bedrock, Bitcoin'in DeFi'deki rolünü yeniden tanımlıyor ve BTC, ETH ve DePIN varlıkları için 12'den fazla blok zincirinde likit stake işlemlerini genişletiyor.

Kripto AdıBR

Maksimum Arz1,000,000,000

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Dolaşımdaki Arz210,000,000

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