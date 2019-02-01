BTT

Bugün birçok internet kullanıcısı, Bram Cohen'in geliştirdiği dünya çapında kullanılımda olan ve torrent istemcilerine güç sağlayan, BitTorrent eşler arası protokolünün farkındadır. TRON blok zincirine dayalı TRC-10 fayda tokeni olan BitTorrent (BTT), mevcut BitTorrent ağında ağ oluşturma, bant genişliği ve depolama kaynakları için token tabanlı bir ekonomi oluşturmak üzere mevcut protokolünü genişletir. Böylece, ağ katılımcılarının bant genişliğini ve depolamayı paylaşmanın değerini yakalamalarını sağlamar.

Kripto AdıBTT

Maksimum Arz990,000,000,000,000

Arz Tarihi2019-02-01 00:00:00

Dolaşımdaki Arz986,061,142,857,000

Arz Fiyatı0.000120 USDT

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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