BUN

BUN token, Burrito Wallet ekosisteminin temel varlığı ve DAO yönetim tokenidir. Sorunsuz değer değişimi sağlamak için tasarlanan BUN, entegre hizmetler, ortaklar ve platformlar genelinde çok çeşitli yardımcı programlara güç verir. Kullanıcılar, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve daha geniş Web3 ortamı arasında bağlayıcı doku görevi görerek işbirliğini, teşvik edilmiş katılımı ve uzun vadeli ekosistem sürdürülebilirliğini destekler.

Kripto AdıBUN

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Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

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Toplam Arz1 000 000 000

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBUN token, Burrito Wallet ekosisteminin temel varlığı ve DAO yönetim tokenidir. Sorunsuz değer değişimi sağlamak için tasarlanan BUN, entegre hizmetler, ortaklar ve platformlar genelinde çok çeşitli yardımcı programlara güç verir. Kullanıcılar, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve daha geniş Web3 ortamı arasında bağlayıcı doku görevi görerek işbirliğini, teşvik edilmiş katılımı ve uzun vadeli ekosistem sürdürülebilirliğini destekler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.