BXBT

BoxBet, Telegram'ın milyonlarca kullanıcıdan oluşan geniş ağına doğrudan bağlanan bir iGaming platformudur. Platform, kullanıcıların 60 saniye içinde oyun oynamaya başlamasına olanak tanıyan iyi tasarlanmış, basit bir arayüze sahiptir. Proje 2024 yılında başlatıldı ve tamamen lisanslı, birinci kademe yatırımcılar tarafından destekleniyor ve BXBT tarafından destekleniyor. Platform 900 milyon Telegram kullanıcısı için inşa edilmiştir ve deflasyonist bir token ve gerçek ödüllerle kolay Casino ve Spor bahisleri sunar.

Kripto AdıBXBT

Maksimum Arz100,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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