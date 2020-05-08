CAS

Cashaa, yüzlerce kripto işletmesine bankacılık yapan Birleşik Krallık merkezli en büyük kripto dostu neo-bankadır. 2016 yılında, Bitcoin kullanarak İngiltere'den Asya ve Afrika'ya (CashAA) P2P nakit transferi hizmeti olarak başlamıştır. 2017'nin sonlarında Cashaa, tüm kripto endüstrisi için bankacılık sorununu çözmeye karar vermiştir. Şimdi eski ve yeni para için kripto dostu bir bankacılık platformu ile hazırdır.

Kripto AdıCAS

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi2020-05-08 00:00:00

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Arz Fiyatı0.02 USDT

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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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