CATI

Catizen, Telegram'da eğlenceli etkileşimleri TON ve Mantle'ın gücüyle birleştiren benzersiz, kedi temalı bir sosyal eğlence ekosistemidir. Devrim niteliğinde bir oyun botu olan Catizen, yalnızca Web3'e erişimi basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda mobil ödemeleri sorunsuz hâle getirerek kullanıcıların merkeziyetsiz dünyada etkileşim kurma biçimini dönüştürür. Dahası, Catizen oyuncuları tokenlerle ödüllendiren ve Web3 oyununda bir yenilik olan “OYNA-AİRDROP KAZAN” modelini benimser.

Kripto AdıCATI

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz314,900,000

Arz Fiyatı--