CELR

Celer Network, yalnızca ödeme işlemleri için değil, aynı zamanda genelleştirilmiş zincir dışı akıllı sözleşmelere hızlı, kolay ve güvenli zincir dışı işlemler sağlayan lider bir Layer 2 ölçeklendirme platformudur. Herkesin zincir dışı ölçeklendirme teknikleri ve teşvik uyumlu kripto ekonomideki yenilikler aracılığıyla yüksek düzeyde ölçeklenebilir, merkeziyetsiz uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasını, çalıştırmasını ve kullanmasını sağlar.

Kripto AdıCELR

Maksimum Arz10,000,000,000

Arz Tarihi2019-03-19 00:00:00

Dolaşımdaki Arz7,783,424,106.9912

Arz Fiyatı0.0067 USDT