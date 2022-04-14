DEVVE

DevvE, DevvX blockchain üzerinde yer alan birinci katman token'ıdır. Bitcoin'in ⅓ milyar da biri kadar enerji tüketimi, Ethereum'un 1/10 milyon da biri kadar maliyeti ve sonsuz TPS ile DevvE, devv.exchange üzerindeki varlıkların aracısı ve likidite mekanizması olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar, piyasa yapımı, işlem ücretleri ve anlık ödemelerden ödüller kazanmak için DevvE'yi devrim niteliğindeki likidite sistemine katkıda bulunurlar. İşlemler, likiditeyi bölünmüş hale getiren sorunları ortadan kaldırarak DevvE üzerinden ana dijital varlık olarak yönlendirilir. DevvExchange tamamen uyumlu ve yönetilmeyen, matematiksel olarak anlık ödeme, gizlilik, dolandırıcılık ve kayıp korumalı Koşullu İşlem Setleri ile donatılmıştır, bu da onu dijital varlıkları depolamak ve ticaret yapmak için en güvenli platform yapmaktadır.

Kripto AdıDEVVE

Maksimum Arz120,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz89,589,296.05953857

Arz Fiyatı--