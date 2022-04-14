DHN

Dohrnii, interaktif ve oyunlaştırılmış bir öğrenme deneyimi aracılığıyla yatırımcıları güçlendirmek için tasarlanmış yeni nesil bir kripto para birimi eğitim platformudur. Dohrnii Akademisi, kullanıcılara blok zinciri teknolojisi, alım satım stratejileri, risk yönetimi ve merkeziyetsiz finansın (DeFi) çeşitli yönlerinde rehberlik eden yapılandırılmış, uzman küratörlüğünde kurslar sunmaktadır. Dohrnii, Kazanmak için Öğren sistemini kullanarak, öğrencileri derslerde ilerledikçe, sınavları tamamladıkça ve zorluklara katıldıkça $DHN tokenleri ile ödüllendirerek kullanıcı katılımını teşvik eder.

Kripto AdıDHN

Maksimum Arz372,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz17,075,042

Arz Fiyatı--