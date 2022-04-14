DINGO

Dingocoin gerçek bir para birimidir ve topluluk odaklı bir projedir. Dingocoin, Nisan 2024'teki 3. yıldönümüne doğru bir milyon kullanıcıya yaklaşmaktadır. Merkeziyetsiz ödemelerin orijinal Satoshi vizyonunu kutsal tutan Dingocoin, zahmetsiz ödemeler için yapılmış bir kripto para birimidir. Vahşi Avustralya dingosuna dayalı olarak kesinlikle herkes için Dogecoin'in parodisi olarak oluşturulmuştur. İlk üç yılında Dingocoin, Flip (https://theflip.app/), benzersiz web cüzdanımız ve diğer cüzdanları kullanan yaklaşık 1 milyon benzersiz gözetim dışı mobil cüzdan kullanıcısı, 1.000 Dingocoin veya daha fazlasını kullanan 250.000'den fazla benzersiz kullanıcı, Discord, Telegram ve Twitter'da güçlü bir topluluk, önde gelen borsalar ve mobil ödeme uygulamaları da dahil olmak üzere bir ortaklar ekosistemi ve kriptoverse'deki en güvenli ve aktif blok zincirleri arasında kurulan Dingocoin Mainnet ile bir İş İspatı coin olarak başarıya ulaşmıştır.

Kripto AdıDINGO

Maksimum Arz112,799,688,752.00003

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz112,799,688,752.00003

Arz Fiyatı--