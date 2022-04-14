DIONE

Dione, Dione Protokolü için yerel tokendir. Kamuoyu için merkeziyetsiz tokenlerin satın alma kolaylığını geliştirmeyi amaçlayan bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır. Dione, gerçek dünya sorunlarıyla DeFi sektörü arasındaki boşluğu kapatmaya büyük önem verir. Bu çözümü, yenilenebilir enerjiyle çalışan bir sistem geliştirerek başarır. Kolaylık, daha güvenli ve merkeziyetsiz bir geleceği birleştirmek, insanlığın ortak paydasını oluştur. Dione Protocol, güçlü ve merkeziyetsiz bir geleceğe ulaşmak için güçlü bir topluluk oluşturarak insanları ilk sıraya koyar.

Kripto AdıDIONE

Maksimum Arz10,000,000,000

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