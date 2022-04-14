DMTR

Dimitra, kapsamlı yapay zeka, NFT tabanlı bir sistem aracılığıyla gerçek dünya varlık yatırımı, çiftçiler için tarımsal tavsiyeler, blok zinciri etkin izlenebilirlik, EUDR için düzenleyici risk değerlendirmeleri, karbon izleme ve uygulamaları sunan bir gıda ve tarım teknolojisi sağlayıcısıdır, özel uygulamalar Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance ve Livestock Guru'dur. Bunların hepsi Ethereum, Polygon, Hyperledger ve diğerlerinde blok zinciri tabanlı hizmetler sunmaktadır.

Kripto AdıDMTR

Maksimum Arz527,018,673

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz486,503,181.51344335

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
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