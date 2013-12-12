DOGE

Dogecoin, para birimi olarak gerçek faydaya odaklanan bir kripto para birimidir. Dogecoin'i mikro işlemlerde kullanıma uygun hale getiren ve aynı zamanda çevrimiçi mağazalarda ödeme seçeneği olarak öne çıkaran hızlı blok süreleri ve çok düşük ücretler sunar. Dogecoin, çevrimiçi perakendeciler tarafından bu şekilde benimsenmiştir ve tüketiciden tüketiciye para transferi aracı olarak da kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Kripto AdıDOGE

Maksimum Arz148,815,486,383.70523

Arz Tarihi2013-12-12 00:00:00

Dolaşımdaki Arz148,815,486,383.70523

Arz Fiyatı0.000559 USDT

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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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