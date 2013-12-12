DOGE

Dogecoin, para birimi olarak gerçek faydaya odaklanan bir kripto para birimidir. Dogecoin'i mikro işlemlerde kullanıma uygun hale getiren ve aynı zamanda çevrimiçi mağazalarda ödeme seçeneği olarak öne çıkaran hızlı blok süreleri ve çok düşük ücretler sunar. Dogecoin, çevrimiçi perakendeciler tarafından bu şekilde benimsenmiştir ve tüketiciden tüketiciye para transferi aracı olarak da kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Kripto AdıDOGE

SıralamaNo.8

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0079%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.16%

Dolaşımdaki Arz149,662,266,383.7052

Maksimum Arz

Toplam Arz149,662,266,383.7052

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2013-12-12 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.000559 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.7375666,2021-05-08

En Düşük Fiyat0.000085474399384111,2015-05-07

Herkese Açık Blok ZinciriDOGE

HakkındaDogecoin, para birimi olarak gerçek faydaya odaklanan bir kripto para birimidir. Dogecoin'i mikro işlemlerde kullanıma uygun hale getiren ve aynı zamanda çevrimiçi mağazalarda ödeme seçeneği olarak öne çıkaran hızlı blok süreleri ve çok düşük ücretler sunar. Dogecoin, çevrimiçi perakendeciler tarafından bu şekilde benimsenmiştir ve tüketiciden tüketiciye para transferi aracı olarak da kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DOGE/USDE
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