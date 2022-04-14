DOLO

Dolomite, sanal likidite sistemi ile geniş token desteği ve sermaye verimliliği sunan yeni nesil merkeziyetsiz bir para piyasası protokolü ve DEX'tir. Dolomite, bir DEX ve bir borç verme protokolünün güçlü yönlerini DeFi'nin şimdiye kadar gördüğü en yüksek sermaye verimliliğine sahip ve modüler protokolde birleştiriyor! Dolomite, yüksek teminatlı krediler, marjin alım satımı, spot alım satım ve diğer finansal araçları sunabilmektedir.

Kripto AdıDOLO

Maksimum Arz1,000,000,000

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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DOLO/USDC
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Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
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Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DOLO/USDC
Dolomite
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24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DOLO)
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24 sa Hacim (USDC)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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