DOLO

Dolomite, sanal likidite sistemi ile geniş token desteği ve sermaye verimliliği sunan yeni nesil merkeziyetsiz bir para piyasası protokolü ve DEX'tir. Dolomite, bir DEX ve bir borç verme protokolünün güçlü yönlerini DeFi'nin şimdiye kadar gördüğü en yüksek sermaye verimliliğine sahip ve modüler protokolde birleştiriyor! Dolomite, yüksek teminatlı krediler, marjin alım satımı, spot alım satım ve diğer finansal araçları sunabilmektedir.

Kripto AdıDOLO

Maksimum Arz1,000,000,000

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