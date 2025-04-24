DON

Breaking Bad ve Better Call Saul'daki Salamanca aile kartelinden esinlenilmiştir. Bu token yalnızca gülmek için değil, Binance Smart Chain'deki meme coin alanını domine etmek için de burada.

Kripto AdıDON

SıralamaNo.3274

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

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Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.005256673448328353,2025-04-28

En Düşük Fiyat0.000251101844091802,2025-04-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBreaking Bad ve Better Call Saul'daki Salamanca aile kartelinden esinlenilmiştir. Bu token yalnızca gülmek için değil, Binance Smart Chain'deki meme coin alanını domine etmek için de burada.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DON/USDT
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