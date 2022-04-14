DOVU

Sürdürülebilir proje yönetimini yeniden şekillendiren dönüştürücü platform dovuOS ile tanışın. Yenilikçi sistemimiz, karmaşık sürdürülebilirlik görevlerini kolaylaştırmak, operasyonel maliyetleri azaltmak ve süreçleri basitleştirmek için tasarlanmıştır. Herhangi bir müşteri için DOVU tokenleri tarafından sorunsuz bir şekilde desteklenen dovuOS, USD cinsinden şeffaf, öngörülebilir maliyetler sunarak sürdürülebilir proje yönetimini işletmeler için daha erişilebilir ve verimli hale getirir.

Kripto AdıDOVU

Maksimum Arz10,000,000,000

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Bilgiler
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