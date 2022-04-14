DVO

DIVO, moda ve reklam profesyonellerinin içeriklerinden para kazanmalarını, fikri mülkiyet haklarını korumalarını ve gelişmiş yapay zekâ araçlarını kullanarak kitle ilişkileri kurmalarını sağlayan bir SocialFi platformudur.

Kripto AdıDVO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz6,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaDIVO, moda ve reklam profesyonellerinin içeriklerinden para kazanmalarını, fikri mülkiyet haklarını korumalarını ve gelişmiş yapay zekâ araçlarını kullanarak kitle ilişkileri kurmalarını sağlayan bir SocialFi platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.