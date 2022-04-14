EDGE

Definitive, piyasa, limit, zarar durdur ve TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat) emirleri dâhil olmak üzere eksiksiz emir türleriyle zincirler arası varlık alım satımına olanak tanıyan, zincir üstü tokenler için gelişmiş bir alım satım platformudur. Akıllı yönlendirme teknolojisi ile güçlendirilen Definitive, kullanıcılara en iyi fiyatları ve maksimum getiriyi garanti etmek için 100'den fazla merkeziyetsiz borsa (DEX) ve havuzdaki likiditeyi bir araya getirir. Eski Coinbase alım satım liderleri tarafından kurulan ve sektördeki üst düzey yatırımcılar tarafından desteklenen Definitive, stake edildiğinde premium özelliklerin kilidini açan fayda tokeni $EDGE aracılığıyla özel platform avantajları sunar.

Kripto AdıEDGE

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