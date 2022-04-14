EDU

Open Campus Protocol, eğitimciler, içerik oluşturucular, veliler, öğrenciler ve ortak yayıncılar için merkeziyetsiz bir çözümdür ve günümüzün eğitimdeki büyük zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır. Open Campus Protocol, özünde, daha adil bir eğitim sistemi oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanan topluluk odaklı bir girişimdir. Open Campus Protocol, eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve dağıtılmasını merkezden uzaklaştırarak öğrencilerin daha çeşitli eğitim içeriğine erişmesini sağlarken, eğitimcilere gelir elde etmeleri ve katkılarından dolayı tanınmaları için yeni fırsatlar sunar.

Kripto AdıEDU

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