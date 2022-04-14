FAKT

Medifakt, IoT + Blockchain + AI kombinasyonunu kullanacak, bu teknolojilerin kombinasyonu, IoT cihazları aracılığıyla toplanan verilerin güvenliğini artıracak ve bunları Polkadot ağı üzerine kurulu merkeziyetsiz bir ağda besleyecektir. Bu yöntem, tıbbi cihazlar aracılığıyla toplanan gerçek dünya verilerinin ilaç geliştirme, ödemeler ve sigorta primlerindeki sağlık maliyetleri şeffaflığı sorununu çözmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte Medifakt, hasta sağlığı sonuçlarını daha güvenli ve uyumlu bir şekilde desteklemek için gelişmiş makine öğrenimi yeteneklerini kullanmayı amaçlayacaktır.

Kripto AdıFAKT

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