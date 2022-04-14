FCT2

FIRMACHAIN ​​başlangıçta şeffaflığı sağlamak ve belge kurcalamayı ve sahteciliği önlemek için kağıt tabanlı tüm sosyal ve yasal faaliyetleri blok zincirine aktarmayı amaçladı. Güvenin temel değerini koruyan FIRMACHAIN ​​ekibi, şimdi bakışlarını kapsamlı bir blok zinciri platformu olmaya çeviriyor. Amacımız, ticari kuruluşlara ve FIRMACHAIN ​​sahiplerine, etkileşimde bulunmaları yararlı ancak eğlenceli olan blok zinciri tabanlı hizmetler sunmak ve böylece ekibin bir "Faydacılık" (Fayda + Eğlence) platformu olma hedefini yerine getirmektir.

Kripto AdıFCT2

Maksimum Arz994,004,791.014349

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz982,179,866.183977

Arz Fiyatı--