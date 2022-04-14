FHE

Mind Network, kuantuma dayanıklı Tam Homomorfik Şifreleme (FHE) altyapısına öncülük ederek güvenli veri ve yapay zekâ hesaplaması yoluyla tamamen şifrelenmiş bir interneti güçlendiriyor. Mind Network, sektör liderleriyle işbirliği içinde, Web3 ve YZ ekosistemlerinde güvenilir YZ ve şifrelenmiş zincir içi veri işleme için yeni standartlar belirlemek üzere bir Sıfır Güven İnternet Protokolü olan HTTPZ'yi kuruyor.

Kripto AdıFHE

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz249,000,000

Arz Fiyatı--