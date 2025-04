FIRO

XZC (ZCoin), FIRO (Firo) olarak yeniden adlandırıldı. Zcash (XZC), zerocoin protokolünü kullanarak muhasebe gizliliğini garanti eden bir kripto para birimidir. İşlemin her iki tarafının ilgili adres bilgilerinin sıfır bilgi kanıtları kullanılarak sızdırılmamasını sağlayan Zerocoin protokolünü uygulayan ilk kripto para birimidir. Zcoin, Poramin ve Aizensou başkanlığındaki Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiştir. Hesapların gizliliğini sağlamak için Zerocoin protokolü kullanılır ve işlemin her iki tarafının ilgili adres bilgilerinin sızdırılmamasını sağlamak için sıfır bilgi kanıtı kullanılır. Parametreleri Bitcoin ile aynıdır, blok süresi 10 dakikadır ve çıktı halving döngüsü de her 4 yılda bir yarılanan Bitcoin ile aynıdır.

Kripto AdıFIRO

Maksimum Arz17,141,663.55845196

Arz Tarihi2016-09-01 00:00:00

Dolaşımdaki Arz17,141,663.55845196

Arz Fiyatı--