GBCK

State1, oyun ve alım satımın birleştiği yenilikçi bir ekosistemdir. İşletmelerin ve kullanıcıların kullanıma hazır sürükleyici çözümlerle sorunsuz bir XR ve Web3 varlığı oluşturmaları için tasarlanmıştır. Bu sürükleyici ekosistemde şirketler tek bir alanda gerçek dünya ürünleri satabilir, kitlelerle etkileşim kurabilir ve sanal etkinliklere ev sahipliği yapabilir. State1'in ekonomisinin merkezinde, ekosistemdeki tüm işlemlere güç veren GoldBrick (GBCK) token yer almaktadır. GoldBrick kullanıcılara ödüller kazanma, token tabanlı oyunlara katılma ve ürün satın alırken somut avantajlardan yararlanma şansı sunarak deneyime oyunlaştırılmış bir boyut katar.

Kripto AdıGBCK

Maksimum Arz150,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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