GEMS

Gems, dijital varlık arenasında benzersiz bir konuma sahip, seçkin bir dijital varlık launchpad'idir. Misyonumuz, titiz bir durum tespiti yaparak kripto para dünyasındaki gerçek 'cevherleri' ortaya çıkarmaktır. Yenilikçi girişimler başlatmaya, toplulukları genişletmeye, yeni pazarlara girmeye ve bu çığır açan projelerin erken aşamalarında yer almak için uluslararası liderler ve destekçiler ağımızdan yararlanmaya odaklanarak blok zinciri projeleri için sağlam bir ekosistemi zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

Kripto AdıGEMS

Maksimum Arz838,793,459.3

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz399,931,237

Arz Fiyatı--