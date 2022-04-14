HAEDAL

Haedal, tüm LST ekosistemini beslemek için Sui'nin alım satım akışından gelir elde eden Hae3 ürünleri tarafından desteklenen birincil likit stake protokolünü oluşturarak kullanıcıların Sui'de stake etmeleri ve kazanmaları için en iyi yerdir.

Kripto AdıHAEDAL

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

HakkındaHaedal, tüm LST ekosistemini beslemek için Sui'nin alım satım akışından gelir elde eden Hae3 ürünleri tarafından desteklenen birincil likit stake protokolünü oluşturarak kullanıcıların Sui'de stake etmeleri ve kazanmaları için en iyi yerdir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.