HBAR

Hedera, dijital dünyanızı tam olarak olması gerektiği şekle dönüştüren, en çok kullanılan kurumsal düzeyde genel ağdır. HBAR, merkeziyetsiz ekonomiye güç veren Hedera'nın yerel ve enerji dostu kripto para birimidir. İster bir girişim ya da kuruluş, hatta bir üretici ya da tüketici bile olsanız, Hedera geliştiricilerin bir sonraki hızlı, adil ve güvenli uygulamalar çağını başlatmaları için blok zincirin ötesini vaad eder.

Kripto AdıHBAR

Maksimum Arz50,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz42,228,651,563.714714

Arz Fiyatı--