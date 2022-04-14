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Kripto para dünyasının ilk "Her Şeyi Kapsayan Uygulaması", DeFi'yi iPhone kadar kolay hale getiriyor: anında çapraz zincir swapları, verim çiftçiliği ve sıfır gaz ücreti, sıfır köprüleme ve tam kendi kendine saklama ile sürekli alım satım.

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaKripto para dünyasının ilk "Her Şeyi Kapsayan Uygulaması", DeFi'yi iPhone kadar kolay hale getiriyor: anında çapraz zincir swapları, verim çiftçiliği ve sıfır gaz ücreti, sıfır köprüleme ve tam kendi kendine saklama ile sürekli alım satım.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.