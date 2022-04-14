HOT

Hydro (HOT), Yeni Nesil Hibrit Merkeziyetsiz Borsa Ağ Paylaşım Protokolüdür. Hydro, merkeziyetsiz borsa emri işleme alma kurallarını yeniden tanımlar ve emirleri paylaşmak için eşleştirme mekanizması sağlar. Hydro, merkeziyetsiz borsaları katılıma teşvik etmek maksadıyla 'Federe Likidite Havuzları' (FLP) mekanizmasına öncülük etti. Böylece, merkeziyetsiz borsalar hisse kanıtı aracılığıyla paylaşılan bir akış havuzunun üyesi olabilir. Ek olarak, sistem likidite sağlayarak teşvik şeklinde HOT olarak geri dönecektir.

Kripto AdıHOT

Maksimum Arz177,619,433,541.14133

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz174,981,146,525.4769

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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