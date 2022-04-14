HUMA

Huma, ilk PayFi ağıdır ve hızla büyüyen PayFi ekosisteminin öncüsüdür. Küresel ödeme kurumlarının stabil coinler ve zincir üstü likidite kullanarak 7/24 ödeme yapmasını sağlayarak geleneksel olarak yavaş olan finansal altyapıya hız, şeffaflık ve verimlilik getirir.

Kripto AdıHUMA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz1,733,333,333

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1733%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaHuma, ilk PayFi ağıdır ve hızla büyüyen PayFi ekosisteminin öncüsüdür. Küresel ödeme kurumlarının stabil coinler ve zincir üstü likidite kullanarak 7/24 ödeme yapmasını sağlayarak geleneksel olarak yavaş olan finansal altyapıya hız, şeffaflık ve verimlilik getirir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.