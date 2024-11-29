HYPE

Hyperliquid, tamamen zincir üstü açık bir finansal sistem vizyonuyla inşa edilmiş performanslı bir blok zinciridir. Likidite, kullanıcı uygulamaları ve alım satım aktiviteleri, nihayetinde tüm finansı barındıracak birleşik bir platformda sinerji yaratır.

Kripto AdıHYPE

SıralamaNo.11

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.004%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)134.67%

Dolaşımdaki Arz333,928,180

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,993,930

Dolaşım Oranı0.3339%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği43.85865425046038,2025-06-11

En Düşük Fiyat3.2002764730895623,2024-11-29

Herkese Açık Blok ZinciriHYPEREVM

HakkındaHyperliquid, tamamen zincir üstü açık bir finansal sistem vizyonuyla inşa edilmiş performanslı bir blok zinciridir. Likidite, kullanıcı uygulamaları ve alım satım aktiviteleri, nihayetinde tüm finansı barındıracak birleşik bir platformda sinerji yaratır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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