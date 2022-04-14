INIT

Initia (INIT), iç içe geçmiş altyapı ve uyumlu ekonomi yoluyla tam değerlerini ortaya çıkarmak için uygulama zincirlerini birleştiren bir L1 blok zinciridir. Initia'nın temel felsefesi, veri kullanılabilirliği, birlikte çalışabilirlik ve oracle'lar gibi altta yatan altyapı üzerinde görüşe dayalı kararlar almaktır.

Kripto AdıINIT

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz148,750,000

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
INIT/USDC
INIT
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24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (INIT)
--
24 sa Hacim (USDC)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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