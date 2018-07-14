IQ

IQ token, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla daha akıllı bir gelecek inşa etmeye adanmış bir kripto para birimidir. IQ token, dünyanın en büyük kripto para birimi ve blok zinciri ansiklopedisi olan IQ.wiki gibi uygulamaları içeren bir bilgi ekosistemine güç vermektedir. IQ.wiki, wiki makalelerinin özetlenmesi gibi görevler için yapay zekayı entegre eder. IQ, HiIQ aracılığıyla etkinleştirilen yerel staking özelliğine sahip bir DeFi ve yönetişim tokenidir. Token, BrainDAO'nun dijital varlık hazinesini de içeren BrainDAO tarafından yönetilmektedir.

Kripto AdıIQ

Maksimum Arz21,248,359,628.929

Arz Tarihi2018-07-14 00:00:00

Dolaşımdaki Arz21,248,359,628.929

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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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