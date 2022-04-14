ITHEUM

Itheum, kullanıcıların kişisel verilerini yüksek oranda ticarete açık bir varlık sınıfına dönüştüren dünyanın ilk merkeziyetsiz veri aracılık platformudur. Veri Oluşturuculara ve Veri Tüketicilerine, son derece değerli kişisel verileri web2'den web3'e "köprülemek" ve ardından blok zinciri teknolojisi ve merkezi olmayan yönetişim üzerine inşa edilmiş sorunsuz bir UX ile veri ticareti yapmak için gerekli araçları sağlar.

Kripto AdıITHEUM

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz486,440,336

Arz Fiyatı--

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