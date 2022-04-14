IZI

izumi Finance, Uniswap V3 ile ilk olarak Ethereum üzerinde Programlanabilir Likidite Hizmeti (LaaS) sağlamaktadır ve ardından likidite hizmetini yerleşik DEX ile çoklu zincirlere genişletecektir. Likidite sağlayıcılarının Uniswap V3'te işlem ücretlerinin yanı sıra ek likidite madenciliği ödülleri kazanmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, protokollerin verimli ve kalıcı bir şekilde likidite çekmesine de yardımcı olacaktır.

Kripto AdıIZI

Maksimum Arz2,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz787,400,000

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