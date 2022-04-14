JYAI

JERRY, meme kültürü, yapay zeka ve eğlencenin çığır açan bir birleşimini temsil etmektedir. Meme coin alanında devrim yaratma vizyonuyla başlayan süreç, geleneksel kripto para ile anlamlı eğlence değeri arasındaki boşluğu dolduran kapsamlı bir ekosisteme dönüşmüştür. Topluluk katılımı ve yapay zeka destekli inovasyon temelleri üzerine inşa edilen JERRY, yaratıcılık blok zinciri teknolojisiyle buluştuğunda nelerin mümkün olabileceğinin bir kanıtıdır.

Kripto AdıJYAI

Maksimum Arz69,000,000,000

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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JYAI/USDT
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Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
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Emir Geçmişi
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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
JYAI/USDT
Jerry The Turtle
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24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (JYAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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