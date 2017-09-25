KNC

"KyberNetwork, birden fazla dijital varlığın anında alım satımını ve dönüştürülmesini destekleyen yeni bir sistem oluşturacak. Tüm kullanıcılar için farklı jetonlar arasında sorunsuz ödeme elde etmek amacıyla, KyberNetwork'ün genel işlem yeteneklerini genişletmek için zengin ödeme API'leri ve yeni nesil sözleşme cüzdanları sağlayacağız. Ek olarak, kullanıcılar türev alım satımlarımız aracılığıyla kripto para dünyasındaki fiyat dalgalanmaları riskini de azaltabilirler.

Kripto AdıKNC

Maksimum Arz239,979,689.8599792

Arz Tarihi2017-09-25 00:00:00

Dolaşımdaki Arz186,891,483.04801658

Arz Fiyatı0.5 USDT

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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